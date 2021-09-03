17 женщин и 11 мужчин с COVID-19 умерли в Ростовской области за сутки

В стационарах сейчас лечат 3944 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 3 сентября, в Ростовской области зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались 17 женщин 56, 58, 60, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 80, 85, 87 лет, и 11 мужчин 40, 51, 56, 57, 67, 73, 74, 78, 79, 84 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в регионе не смогли спасти 6071 человека. В стационарах сейчас лечат 3944 человека. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 39 человек, на неинвазивной ИВЛ - 324. Кроме того, за сутки подтвердили еще 477 новых случаев заболевания COVID-19.

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Об этом заявил главный санврач региона (подробности)