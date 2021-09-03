Дочь бывшего мэра Ростова получила условный срок

Приговор Ольге Чернышовой оставили без изменения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону без изменения оставили приговор дочери бывшего мэра города Ольге Чернышевой. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Ранее Ворошиловским районным судом был вынесен приговор, согласно которому женщина получила три года заключения условно. Как выяснили следователи, Чернышева получила несколько участков земли, а затем продала их, но деньги собственники так и не получили.

Потерпевшие незамедлительно обратились с иском в суд, но предприимчивая Чернышова передала все свое имущество знакомым, а себя объявила банкротом. Общя сумма причиненного ущерба составила 136 миллионов рублей.

Сама осужденная своей вины не признает, а потерпевшие добиваются реального срока для злоумышленницы. Из-за этого приговор и был обжалован. Но Ростовский областной суд не стал менять уже принятое решение.

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