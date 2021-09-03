Ростовская Единая дежурно-диспетчерская служба отпраздновала 25-летний юбилей

В Ростове Единая дежурно-диспетчерская служба отпраздновала 25-летний юбилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице Единой дежурно-диспетчерской службе 112 исполнилось 25 лет. Сейчас сюда в день поступает около тысячи звонков.

Служба работает в пять смен, в каждой из них по девять человек. В круглосуточном режиме изо дня в день несут свою службу пять операторов и один водитель дежурного автомобиля. Есть сотрудники которые работают в службе практически с самого ее появления.

Стоит отметить, что у каждого из дежурных есть всего 60 секунд, чтобы отреагировать на вызов и подключить все необходимые службы. За это время стоит задача четко выяснить, где и что случилось.

- В настоящее время фиксируется от двух до четырех тысяч звонков в сутки. В период пандемии их могло быть до шести, то есть на операторов нагрузка около 600 звонков в час. Система 112 помогает моментально получать информацию. Большую поддержку оказывает администрация города. На приобретение новых автомобилей для спасателей было выделено порядка четырех миллионов рублей, - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Андрей Лункин.

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Люди все чаще обращаются за помощью в экстренных ситуациях.