За неуплату налогов под суд отправится ростовский бизнесмен

В Ростове местный бизнесмен уклонился от уплаты налогов Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове местного бизнесмена заподозрили в неуплате крупной суммы налогов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что директор одной из ростовских фирм, которая занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей с февраля по май 2021 года сокрыл от взыскания налогов более 5,5 миллионов рублей. Он произвел расчеты со своими контрагентами через третьих лиц.

- Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в тексте сообщения

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