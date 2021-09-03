Народный календарь на 4 сентября: пропавшие молодые девушки становились "женами" леших

Народный календарь на 4 сентября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Народный календарь на 4 сентября: наши предки считали, что ходить в этот день в лес было крайне опасно. Что касалось пропавших в эту дату молодых девушек, то принято было считать, что они были похищены лешими и стали их женами.

Если в этот день кто-то делал доброе дело, то оно возвращалось к нему трижды. Дарить и принимать подарки 4 сентября считалось плохой приметой, так как это могло принести мелкие, но все-таки неприятности. Девушки в этот день не должны есть до заката, чтобы как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. Родившиеся в этот день с возрастом становились очень добрыми, но обидчивыми. Их камнем-талисманом был берилл.

Этот день редко обходился без ветра. Рыбаки знали, что рыба будет клевать только при сильном дожде.

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