В Ростовской области 74-летний водитель на «Калине» вылетел в пруд

Автомобиль выехал на встречку, а после опрокинулся в кювет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 3 сентября, в Ростовской области 74-летний водитель попал в аварию — автомобиль попал в воду. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- На четвертом километре автодороги между поселком Целина и селом Лопанка 74-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», по предварительным данным, превысил скорость движения и не справился с управлением, - говорится в сообщении.

Далее предполагается, что мужчина стал съезжать на правую обочину и при попытке вернуться на проезжую часть, выехал на встречную полосу, в итоге съехав в кювет и опрокинувшись прямо в пруд.

В ДТП пострадал водитель, он находился в машине один. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

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