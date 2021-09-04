Появилось видео, где пожилой водитель протаранил супермаркет в Ростовской области

Еще немного, и авто попало бы в торговый зал. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

В Сети появилось видео аварии в Семикаракорске. В пятницу, 3 сентября, в 16.34, водитель врезался в дверь супермаркета. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На видео, которые выложили очевидцы в Интернет, видно, что белая «Toyota Ractis» оказалась в тамбуре супермаркета и врезалась в ряд тележек для продуктов. Сотрудники и посетители магазина помогали выбраться из автомобиля водителю - придерживали разбитые стеклянные конструкции.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения и наехал на двери магазина.

Напомним, в пятницу в Ростовской области пожилой водитель попал в ДТП на дороге в Целинском районе. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, и автомобиль «Лада Калина» вылетел в кювет и угодил, перевернувшись, в воду.

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