В Ростовской области водитель иномарки на скорости протаранил двери супермаркета

Машина остановилась уже в тамбуре, перед торговым залом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 3 сентября, в Семикаракорске произошло ДТП с участием иномарки. Машина протаранила супермаркет. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В 16.34 на улице Калинина в Семикаракорске водитель автомобиля «Toyota Ractis», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на входные двери магазина, - уточняется в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, машина даже заехала в тамбур перед торговым залом.

В результате аварии пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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