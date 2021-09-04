В Ростовской области к утру 4 сентября выявили 479 случаев COVID-19

Коэффициент распространения инфекции в регионе - 0,99 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области выявили 479 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 3006. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 200. На втором месте находится Волгодонский район — там 12 заболевших, на третьем - Сальский район (10 человек заболели). По 9 новых инфицированных зарегистрировано в Аксайском, Красносулинском районах и Батайске.

По 8 случаев - в Азовском и Багаевском районах, по 7 — Таганроге, Каменске-Шахтинском, Егорлыкском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском, Обливском и Семикаракорском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 — в Дубовском, Родионово-Несветайском, Советском районах.

Среди новых заболевших 36,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, 3,8% - старше 80 лет, 15,2% - дети.

Лечение в стационарах получают 3848 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 37 человек, на неинвазивной ИВЛ - 341.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 16 женщин 54, 59, 61, 63, 66, две по 68, 73, 75, 80, 82, три по 85 лет, 86 и 87 лет, и 12 мужчин — 52, 56, 59, 61, 62, 68, 72, 75 лет, три по 83 года и 84 года У всех скончавшихся пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, все в регионе не смогли спасти 6099 человек с начала пандемии. Выздоровели 109028 человек, за сутки - 401 человек.

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