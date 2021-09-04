16 женщин и 12 мужчин с COVID-19 умерли в Ростовской области за сутки

На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии сейчас находятся 37 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 4 сентября, в Ростовской области зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались 16 женщин 54, 59, 61, 63, 66, две по 68, 73, 75, 80, 82, три по 85 лет, 86 и 87 лет, и 12 мужчин — 52, 56, 59, 61, 62, 68, 72, 75 лет, три по 83 года и 84 года. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в регионе не смогли спасти 6099 человек. В стационарах сейчас лечат 3848 человека. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 37 человек, на неинвазивной ИВЛ - 341. Кроме того, за сутки подтвердили еще 479 новых случаев заболевания COVID-19.

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