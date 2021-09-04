Ростовские полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки

Оказалось, подозреваемый и потерпевший были знакомы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля. В отдел полиции № 8 обратился местный житель с заявлением о пропаже автомобиля «Hyundai Creta» и сумме ущерба в 1,1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Ростову-на-Дону.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего жителя Краснодарского края, который ранее уже был судим за кражу, - говорится в сообщении. - Стражам правопорядка он пояснил, что был в гостях у потерпевшего. Последний похвастал недавно купленным автомобилем известной марки. 33-летний мужчина, выбрав момент, выкрал ключи от автомобиля уехал на нем в другой регион.

Правоохранительными органами в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

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