Близки к коллапсу: Эксперт высказался о загруженности дорог в Ростове и путях решения проблемы

Что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию с пробками? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожной инфраструктуре Ростова-на-Дону угрожает катастрофа из-за роста количества автомобилей и отсутствия новых решений по развитию общественного транспорта. Такую точку зрения представил председатель комитета Торгово-промышленной палаты Ростовской области по градостроительной деятельности Геннадий Наумов. Об этом сообщает портал 1rnd.

- Представьте себе, что площадь дорог равна площади площади автомобилей, которые на ней стоят. Понятно, что уже никто никуда никогда не поедет. Она уже почти равна, - объяснил загруженность дорог в донской столице спикер.

По мнению Геннадия Наумова, сегодня проектировать дорожную инфраструктуру необходимо, учитывая современное количество транспорта.

- При социализме всё комплексно проектировалось - дороги, транспорт, жильё. Дороги проектировались, исходя из 60 автомобилей на 1000 человек - и с трехкратным запасом. Сегодня - уже 400 и более машин.

Эксперт обратил внимание, что во многих странах строительство городов не подстраивают под растущее количество личных автомобилей, а развивают общественный транспорт.

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