В Ростове 10-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под машину

Удар пришелся на пассажирскую дверь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 4 сентября, в Ростове-на-Дону в аварию попал 10-летний ребенок. ДТП на улице Петренко произошло около 16 часов. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД региона.
- 10-летняя девочка, по предварительным данным, не убедившись в безопасности, выбежала на проезжую часть и столкнулась с автомобилем «Форд», которым управлял 33-летний водитель, - говорится в сообщении. - Удар пришелся на заднюю пассажирскую дверь.
В результате аварии девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. И напоминают родителям ежедневно напоминать детям правила безопасности дорожного движения для пешеходов.
Напомним, в День знаний в Ростове школьник попал под колеса автомобиля, хотя и переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. За рулем была 76-летняя женщина, а сбитым пешеходом оказался 9-летний ребенок.
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