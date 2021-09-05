Народный календарь на 5 сентября: лешие начинали охоту на незадачливых путников

Народный календарь на 5 сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

Народный календарь на 5 сентября: наши предки считали, что, если ранним вечером появлялся туман, то это к улучшению погоды. Улетающие на юг журавли обещали ранний приход зимы. Если они летели низко и молча, то зима будет теплой, но в скором времени ожидается ненастье, а если высоко - ждите лютой зимы.

Утром подмораживало - к скорому приходу настоящей зимы. Нет заморозков - сентябрь будет теплый. Низкое атмосферное давление медленно повышается, а ветер переходит с южного на юго–западный – скоро прояснится, несколько дней продержится хорошая погода. Горох расцветал на грядках к теплой и долгой осени. Гром гремел к теплой осени, но к лютой зиме.

Листья падали "лицом" вниз в преддверии теплой и мягкой зимы. Созревшая брусника была признаком того, что пора убирать овес. Обычно женщины и дети 5 сентября отправлялись в лес за этой ягодой. Чаще всего на эту дату выпадают первые утренние заморозки. Если в этот день в лесу встретить незнакомого старика, который потерял лукошко, не заговаривайте с ним. Вполне возможно, что это сам леший охотится таким образом на незадачливых путников.

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