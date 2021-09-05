В Ростове ушла из жизни тренер областного училища олимпийского резерва Нина Лазарченко

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2 сентября на 88-м году жизни умерла Заслуженный тренер России и тренер Ростовского областного училища олимпийского резерва, основатель отделения легко атлетики в этом учреждении, Нина Лазарченко. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети.

— Нина Васильевна работала в училище с 1 сентября 1971 года. Во многом её руками в главной спортивной кузнице Дона было сформировано отделение легкой атлетики, - говорится в некрологе. - Более 60 лет легендарный донской тренер трудилась в отрасли физической культуры и спорта, уйдя на заслуженный отдых всего два года назад - в возрасте 85 лет.

Наставник воспитала множество спортсменов высокого уровня. Она была первым тренером в стране, чей воспитанник стал олимпийским чемпионом в беге на 100 метров. Этого результата добилась Людмила Кондратьева на Олимпиаде в Москве в 1980 году.

За значительный вклад в развитие донского спорта Нина Лазарченко была награждена почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», а также отмечена медалью «За трудовую доблесть».

«КП — Ростов-на-Дону» приносит соболезнования родным и близким Нины Васильевны

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