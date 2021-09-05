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Здоровье5 сентября 2021 12:21

18 женщин и 9 мужчин: 27 человек с COVID-19 умерли в Ростовской области за сутки

Всего с начала пандемии в регионе не смогли спасти 6126 человек
Кристина Круговых
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С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6126 человек

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6126 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 5 сентября, в Ростовской области зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались 18 женщин — 47, 54, 56, 63, 67, 69, две по 70, 72, 73, 74, 75, две по 83 и две по 84, 85 и 97 лет, а также 9 мужчин — 36, 65, 67, два по 71, 72, 79, 80, 81 год. У всех скончавшихся пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в регионе не смогли спасти 6126 человек. В стационарах сейчас лечат 3921 человека. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 35 человек, на неинвазивной ИВЛ - 357. Кроме того, за сутки подтвердили еще 480 новых случаев заболевания COVID-19.

Напомним, медики рассказали, когда вакцинированным от коронавируса можно прививаться от гриппа. Обе прививки помогут организму не стать жертвой микст-инфекции - одновременному заболеванию двумя вирусами.

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