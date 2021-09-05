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Происшествия5 сентября 2021 15:45

Батарею из 27 секций выкрал из съемной квартиры житель Ростовской области

Подозреваемого уже задержали
ТИХОНОВА Татьяна
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Подозреваемый оказался жителем соседнего района

Подозреваемый оказался жителем соседнего района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Азовского районного отдела МВД поступило заявление от организации о краже имущества из квартиры, которую приготовили под сдачу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- Сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего жителя Батайска, ранее неоднократно судимого за мошенничество и кражу, - говорится в сообщении.

Правоохранители выснили, что подозреваемый вскрыл дверь отмычкой и снял со стены радиаторную батарею из 27 секций: срезал трубы, разобрал батарею и вынес все в сумках. Похищенное было продано, деньгами успели распорядиться.

Ущерб, нанесенный заявителю составил около 11 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», он заключен под стражу.

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