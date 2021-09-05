В Ростове у парка Горького продают участок под строительство за 65,5 миллиона

Под боком у парка Горького может появиться офисное здание или гостиница. Фото: kp.ru, проект "Отдых в России".

В Ростове-на-Дону на открытой торговой площадке в интернете появилось объявление о продаже двух земельных участков общей площадью 17 соток и стоимостью 65,5 миллиона рублей.

- Участок под строительство проектируемого офисного здания, - уточняется в сообщении. - Расположен на территории двух участков, планируется объединение земельных участков и получение единого кадастрового номера.

Также продавец заявляет, что имеет разрешение на проектирование и строительство.

Напомним, самую дорогую квартиру в Ростове оценили в один миллион долларов. Она занимает целый этаж, в ней есть бассейн, свой спортзал и терраса для отдыха на свежем воздухе.

А еще посчитали, сколько стоят топовые квартиры в донской столице и собрали рейтинг самых шикарных апартаментов в Ростове-на-Дону.

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