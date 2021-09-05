В ДТП с автобусом в Ростове пострадала 73-летняя пенсионерка

Госпитализация понадобилась пассажирке автобуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием общественного транспорта, в котором пострадала женщина 73 лет. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В 15.00 в полицию поступило сообщение о том, что в Ворошиловском районе города 36-летний водитель «Datsun on-DO», по предварительным данным, двигаясь по проспекту Нагибина со стороны улицы Ларина в направлении Нариманова, при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом «КАВЗ», под управлением 51-летнего водителя. В автобусе ехали в тот момент 7 пассажиров, - говорится в сообщении.

В итоге пострадала 73-летняя пассажирка автобуса. Медики госпитализировали ее в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Правоохранительные органы проводят проверку случившегося, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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