В Ростовской области молодой водитель сбил 11-летнего ребенка

ДТП произошло на пешеходном переходе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 5 сентября, в Ростовской области произошло ДТП, где пострадал ребенок. 20-летний водитель сбил 11-летнюю девочку в Новочеркасске. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 16.30 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Ермака 20-летний водитель на «Тойота Ленд Крузер», по предварительным данным, поехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - говорится в сообщении.

В результате аварии школьница получила травмы, медики госпитализировали ребенка в БСМП Новочеркасска.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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