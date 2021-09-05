В Ростовской области экологические нарушения в лесах будут фиксировать 3 беспилотника

Дроны не первый год используются в Минприроды. Новые аппараты будут использовать для эконадзора в лесах. Фото: Минприроды РО

Экологический надзор в Ростовской области теперь будут осуществлять в том числе и беспилотники. 3 дрона поступили в Минприроды региона для оперативного выявления фактов экологических нарушений. Об этом сообщает само ведомство.

- Экологический контроль является важным направлением нашей деятельности, - подчеркнул глава министерства природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин. – У нас есть позитивный опыт использования беспилотной техники в охотничьем и лесном надзоре.

Кроме того, ведомство планирует докупить фотоловушки и тепловизор на «вооружение» инспекторов минприроды.

Напомним, что сотрудники министерства не первый год используют квадрокоптеры в лесном надзоре для профилактики лесных пожаров и нарушений природоохранного законодательства. Теперь беспилотники появились в распоряжении и охотничьего надзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дроны будут ловить нарушителей правил дорожного движения в Ростовской области

Рассказываем, где и когда (подробнее)

Дроны и планшеты придут на помощь переписчикам в Ростовской области

Инновационные технические средства будут применяться во время сельхозпереписи впервые (подробнее)