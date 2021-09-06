Народный календарь на 6 сентября: воспрещалось смотреть на восход солнца

Народный календарь на 6 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Народный календарь на 6 сентября: наши предки считали, что, если тот, кому в этот день доведется много работать, наденет льняную одежду, то эта ткань одарит его положительной энергией и позволит быстрее восстановить силы. Но, важно отметить, что одежда эта не должна быть пестрой. На утренней заре ни в коем случае нельзя было выглядывать в окно, так как можно было навлечь на себя беду или даже прийти к безвременной кончине.

Увидеть красный цветок или блуждающий огонек в этот день считалось признаком большой беды. Можно погибнуть в лесной чаще или очень сильно обжечься. По преданию, в красные цветы и блуждающие огни превращались души самоубийц и людей, умерших не своей смертью – словом, тех, кого не принимали ни в рай, ни в ад.

Если больной человек увидит в этот день умерших родственников, то через месяц он и сам скончается. Порезаться или обжечься 6 сентября – к несчастью.

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