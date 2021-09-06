Донская митрополия отпраздновала свое десятилетие

Донская митрополия отпраздновала десятилетие Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил с десятилетием Донской митрополии православных жителей региона, коих здесь насчитывается порядка трех миллионов человек. Глава региона отметил, что это знаковое событие для всего православного сообщества Дона.

Важно отметить, что Донская митрополия вносит большой вклад в консолидацию общества, нравственное воспитание.

Губернатор рассказал, что совместно с митрополией проведена большая работа по масштабной реставрации объектов культурного наследия: ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы и Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в Новочеркасске, колокольни в станице Старочеркасской.

- Восстановление донских святынь мы обязательно продолжим, ведь сохранение исторической памяти – наша общая задача, и она имеет ключевое значение для консолидации и развития общества, - подчеркнул глава региона.

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