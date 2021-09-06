27 пациентов с COVID-19 умерли в Ростовской области к утру 6 сентября

больницах под надзором медиков к этому моменту находятся 3888 жителей Дона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 6 сентября, в Ростовской области умерли еще 27 пациентов с коронавирусом. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались 13 женщин 41, 51, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 80, 82, 83 лет, а также 14 мужчин 51, 54, 55, 61, 62, 63, 74, 77, 81, 83, 91 года. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 6153 человека. В больницах под надзором медиков к этому моменту находятся 3888 жителей Дона. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 341. За сутки подтвердили еще 477 случаев заболевания коронавирусом.

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