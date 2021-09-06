В Ростове задержали полицейского за требование миллионной взятки

В Ростове за крупную взятку задержали полицейского Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону местный полицейский был задержан после требования взятки в один миллион рублей.

В ходе следствия стало известно, что один из сотрудников отдела экономической безопасности потребовал крупную взятку от одного из медицинских центров города. Деньги должны были передать через посредника. За это денежное вознаграждение правоохранитель пообещал не привлекать фирму к ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения. Но руководство компании сообщило о его требованиях в правоохранительные органы и в день передачи денег, которая проходила в кафе, на месте преступления был задержан посредник. А затем в наручниках оказался и сам полицейский.

- В ходе проведения оперативных мероприятий был выявлен факт противоправных действий сотрудника ОЭБ и ПК УМВД России по Ростову-на-Дону, - сообщили "КП - Ростов-на-Дону" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данному факту в отношении полицейского проводится служебная проверка. В настоящее время данный сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Также в правоохранительных органах уточнили, что если вина стража порядка будет доказана, то ему грозит увольнение по отрицательным обстоятельствам. А его руководителей в этом случае привлекут к дисциплинарной ответственности.

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