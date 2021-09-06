Муляж гранаты нашли на воротах гаража сити-менеджера Новочеркасска

Кто и зачем устроил такую шутку, неизвестно Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новочеркасске на воротах гаража сити-менеджера Юрия Лысенко нашли гранату. Однако позже выяснилось, что это был муляж. Информацию подтвердил сам глава администрации порталу 1rnd.ru.

По данным издания, сейчас хулиганов, которые оставили устрашающий «подарок», разыскивает полиция. Кто и зачем устроил такую шутку, неизвестно.

«КП - Ростов-на-Дону» в полиции ситуацию пока не прокомментировали, там сейчас уточняют данные. В пресс-службе администрации города также затруднились с ответом и пообещали выяснить детали произошедшего у Юрия Лысенко.

Ранее неизвестный подвесил муляж гранаты на забор учительницы русского языка. После этого правоохранители возбудили дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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