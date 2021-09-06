«Минирование» гаража сити-менеджера Новочеркасска прокомментировали в МВД

Кто и зачем устроил такую шутку, неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске на воротах гаража сити-менеджера нашли пиротехнику для игры в страйкбол. Информацию по происшествию «КП - Ростов-на-Дону» уточнили в пресс-службе областного управления МВД.

- В муниципальное управление МВД России по Новочеркасску поступило сообщение об обнаружении около одного из строений двух объектов, схожих по внешним признакам с боеприпасами. Сотрудники полиции установили, что объекты угрозы для окружающих не представляют и являются пиротехническими изделиями для игры в страйкбол. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.

О хулиганской выходке неизвестных стало известно сегодня, 6 сентября. Ранее сам глава администрации Новочеркасска сообщил, что злоумышленники подвесили на ворота муляж гранаты.

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