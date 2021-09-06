В Ростовском зоопарке возобновил работу экзотариум

В Ростовском зоопарке снова заработал экзотариум. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

В Ростовском зоопарке снова возобновил свою работу экзотариум. Посетители зоосада смогут попасть туда уже сегодня, 6 сентября.

- Такой длительный "технический перерыв" был связан с появлением на свет детенышей патагонских мар. Новорожденным марам нужно было время, чтобы они могли в тишине и покое окрепнуть, поэтому было принято решение временно закрыть Экзотариум, - сообщили "КП - Ростов-на-Дону" в пресс-службе Ростовского зоопарка.

Сейчас ростовчане смогут здесь понаблюдать за поведением патагонских мар. Здесь будут и взрослые особи, и их детеныши. Иногда этих зверьков называют патагонскими зайцами из-за внешнего сходства. Также здесь есть и самец чакской мары по кличке Листик. От патагонских он отличается своим внешним видом и ареалом обитания.

Посетителей встретят зверьки пака. Особенность этого животного в том, что хоть внешне оно и похоже на грызуна, но умеет очень громко рычать. Здесь есть и маленькие родственники пак - оливковые агути. По внешнему виду они больше смахивают на большую белку, только без пушистого хвоста.

Кроме того, ребятишек, да и взрослых, порадуют хорошо знакомые хомяки, морские свинки, дегу, ежи, а также редкие полосатые и иглистые мыши и пушистохвостые песчанки. А вот жути своим внешним видом на посетителей могут навести пауки-птицееды, скорпионы, разнообразные тропические тараканы, улитки, майские жуки и многие другие.

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Малышка все так же открыта, общительна и спокойно подходит к посетителям.