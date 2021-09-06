Новая пожарная часть до конца года начнет несение службы в Ростовской области

В Ростовской области появилась новая пожарная часть Фото: Правительство РО

В Ростовской области практически окончено формирование новой пожарной части № 248. Она располагается в станице Заплавской Октябрьского района и до конца года она уже начнет несение службы.

Ход работ по возведению здания пожарного депо проинспекторовал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Сейчас там уже полностью окончено строительство и идет сборка мебели и отсыпка грунтом территории вокруг пожарного депо.

В настоящее время в штате пожарной части насчитывается 11 человек. У каждого из них после прохождения обучения будут навыки не только пожарного, но и спасателя. Они будут обеспечивать пожарную безопасность четырех населенных пунктов, а именно 15 тысяч жителей. Речь идет о станицах Бессергеневской, Заплавской, Кривянской и хуторе Калинина.

Также пожарные будут нести ответственность за несколько школ и детских садов, почтовые отделения и другие социально значимые объекты.

- Глава региона Василий Голубев ставит перед областной противопожарной службой задачу обеспечить стопроцентное прикрытие всех населенных пунктов области, даже самых отдаленных. Сегодня на боевое дежурство заступают 45 областных пожарных частей, к концу года к ним прибавится еще четыре части, а к концу 2022 года их количество возрастет до 61, - отметил Вадим Артемов.

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