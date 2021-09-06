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Происшествия6 сентября 2021 19:30

Пожилая дончанка скончалась после попадания под колеса иномарки в Таганроге

Медики не смогли сохранить жизнь пострадавшей
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростовской области случилась смертельная авария

В Ростовской области случилась смертельная авария

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, около шести часов вечера в городе Таганроге. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Toyota Crown ехал по 23-му переулку и не успел затормозить перед внезапно выскочившей на дорогу пожилой женщиной. Стоит отметить, что дончанка переходила улицу в неположенном месте.

В результате аварии женщина получила травмы различной степени тяжести. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи госпитализировали пострадавшую, но неспмотря на все усилия фельдшеров, спасти ей жизнь так и не удалось.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП - Ростов-на-Дону" в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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