Василий Голубев заложил первый камень в здание нового тракторного завода

В Ростове началось строительство тракторного завода Фото: Правительство РО

В Ростове-на-Дону губернатор донского региона вместе с президентом ООО «Новое Содружество» Константином Бабкиным и генеральным директором ООО «КЗ «Ростсельмаш» Валерием Мальцевым заложили первый камень в основание здания будущего тракторного завода.

По словам главы региона, этот момент стал историческим для всего отечественного сельхозмашиностроения. Ведь с этого дня начинается возведение с нуля первого в постсоветской России производственного комплекса полного цикла по выпуску тракторов. Здесь будут собирать пять различных серий тракторов и четыре вида дорожно-строительной техники. Строительство завода планируется закончить в 2022 году.

- Новое производство – это всегда новые рабочие места. Здесь их будет почти две тысячи. Мощная и эргономичная техника нужна донскому селу, чтобы ускорить внедрение прогрессивных агротехнологий, обеспечить в АПК рост производительности труда. Главное в традициях "Ростсельмаша" – быть первыми и делать лучшее, отдавать это селянам, работникам ЖКХ, а в итоге - жителям Дона, всей страны, - отметил Василий Голубев.

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Соглашение подписали Василий Голубев и Валерий Мальцев.