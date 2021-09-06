Компания Ивана Саввиди отказалась от строительства предприятия в Татарстане

Компания Ивана Саввиди отказалась от крупного проекта. Фото: ГК "Агроком"

Компания «Атлантис-Пак Алабуга», которая входит в структуру фирмы «Агроком Холдинга», которая принадлежит ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди приняла решение отказаться от строительства предприятия в Татарстане. Об этом сообщает издание «Город N».

Эта компания является дочерним предприятием упаковочной компании «Атлантис-Пак», который входит в «Агроком Холдинг». Эта организация была специально создана для строительства завода многослойной барьерной оболочки в Татарстане. На этот проект планировалось потратить порядка двух миллиардов рублей, а производство должно было начаться уже в следующем году. Но коронавирус скорректировал планы бизнесменов.

Производство решено было развивать на ростовских площадках, чтобы избежать заморозки проекта. А затем компания «Атлантис-Пак Алабуга» была ликвидирована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский бизнесмен Иван Саввиди оказался на 83 строчке списка Forbes.

В сравнении с прошлым годом он потерял 22 позиции.