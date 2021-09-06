Жители Портовой боятся выходить на улицу из-за стаи бродячих собак

В Ростове стая бродячих собак наводит ужас на местных жителей Фото: Соцсети

В Ростове жителям улицы Портовой приходится туго из-за стаи бродячих собак. Горожане уже попросту боятся выходить на улицу. Ростовчане обратились посредством соцсетей в службу отлова, с просьбой избавить их от опасности.

- Пишу Вам в очередной раз. Наша служба по отлову безнадзорных животных каждый раз отписывается, что выезжали и собак бездомных не нашли. Такое впечатление, что их просто не замечают. Зато жители выкладывают в «Инстаграмме» публикации о стае бродячих собак... - написал один из местных жителей.

Он рассказал, что опасная стая бродит в районе дома № 125. Причем, стоит отметить, что животные в ней достаточно крупные и очень осложняют детям путь в школы и детские сады.

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К лапе животного была примотана веревка.