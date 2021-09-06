До смерти измученную хаски обнаружил на ростовской улице местный житель

В Ростове неизвестные до смерти замучили хаски Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном из городских пабликов в соцсети ростовчанин рассказал о своей страшной находке. Молодой человек, прогуливаясь по родному городу, заметил лежащую на газоне собаку породы хаски. Дело происходило на улице Стартовой. Вид животного привлек внимание прохожего тем, что к ее задней лапе была примотана веревка, что было весьма недобрым знаком.

Молодой человек попытался прощупать пульс животного и проверить дыхание. После всего этого выяснилось, что собака мертва, и из увиденного парень сделал вывод, что ее хозяева, поскольку животные такой породы крайне редко бывают бездомными, попросту до смерти ее замучили.

- Судя по тому, что к ее задней правой лапе была привязана веревка, псина могла быть кем-то замучена! Если это так, то, обращаясь к изуверам, которые издеваются над животными, я скажу следующее: помните, что вам это воздастся! - высказал свое мнение о произошедшем юноша в соцсети.

"КП - Ростов-на-Дону" выяснила, какое наказание за подобное преступление может грозить его виновнику. В правоохранительных органах сообщили, что, согласно статье 245 Уголовного Кодекса, мучители животных, в случае, если их вина будет доказана, могут получить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Но как рассказали изданию в Обществе защиты животных Ростова-на-Дону, чаще всего до реального наказания дело доходит слишком редко.

- Не выработан даже алгоритм действий для таких случаев. И сколько мы не бьемся, правонарушения такого характера чаще всего остаются безнаказанными. Обычно, действия предпринимаются, если уже есть кого обвинить, например, когда животные были расстреляны во дворе жилого дома на глазах у местных жителей, - прокомментировали в общественной организации. - А если произошло массовое отравление собак в закрытом помещении или труп измученного животного был просто брошен на улице как в данном случае, то здесь искать виноватых вряд ли станут.

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