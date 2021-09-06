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Общество6 сентября 2021 22:00

В Ростове выявили почти 200 нарушителей масочного режима

В отношении них были составлены административные протоколы
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове обнаружили 188 нарушителей масочного режима на неделю

В Ростове обнаружили 188 нарушителей масочного режима на неделю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице за минувшую неделю были выявлены 188 случаев нарушения масочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проверки были проведены в 4 066 единицах транспорта. Мониторинговые группы выполняли ежедневные рейды. Всего в отношении злостных нарушителей масочного режима составили 188 протоколов об административном правонарушении.

- Нарушителями оказались только пассажиры, водители использовали средства индивидуальной защиты, - говорится в тексте сообщения.

Транспортные компании проверили более трех тысяч единиц транспорта и вынесли 21 дисциплинарное взыскание за это время.

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