Народный календарь на 7 сентября: все дружно умывались водой с серебром

Народный календарь на 7 сентября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Народный календарь на 7 сентября: наши предки считали, что если в этот день умыться водой с серебром (перед этим в стакан необходимо положить серебряное изделие), то весь предстоящий год будешь бодрым, здоровым и красивым. Этот день считали очень хорошим для отправления в путешествия и совершения покупок.

Начинать в этот день строительство дома было плохой приметой, поскольку ходили поверья, что такой день долго не простоит. Тот, кто 7 сентября появился на свет, будет особенно счастливым во второй половине своей жизни. А чтобы такому человеку везло не только в зрелости, но и в юности, с ранних лет он должен носить янтарь в качестве талисмана. Грибники не брали с собой в лес маленьких детей, так как их в чащу мог утащить леший.

Мухомор раздавить – леший накажет. Если 7 сентября на рассвете в баночку с чайным грибом прошептать свое желание, оно обязательно сбудется. Кто рано встает – много грибов соберет.

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