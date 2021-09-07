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Общество7 сентября 2021 9:00

Часть улицы Красноармейской закрыли для движения в Ростове

Речь идет о месте пересечения с проспектом Театральным
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В центре Ростова ограничат движение

В центре Ростова ограничат движение

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице будет ограничено движение в части улицы Красноармейской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения вступят в силу со среды, 8 сентября.

Действовать они будут до 1 декабря. Нельзя будет проехать по улице Красноармейской и проспекту Театральному в створе строения № 157В/73.

Такие ограничения были введены из-за строительства нового жилого комплекса. Водителей попросили заранее выбирать объездные маршруты.

Ранее сообщалось, что также до декабря будет запрещена остановка машин на участках нескольких улиц, в том числе Большой Садовой, Береговой и Седова. Также это коснулось Карла Маркса, Буденновского и Ворошиловского проспектов.

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Публикуем подробный график со всеми улицами и датами.