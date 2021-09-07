475 случаев коронавируса выявили Ростовской области к утру 7 сентября

В лабораториях за сутки провели 3396 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области выявили еще 475 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции снова снизился и составляет 0,98. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3040. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 52 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 195. На втором месте находится Егорлыкский район, там 14 заболевших, в Каменском районе - 11, в Волгодонском и Миллеровском районах - по 10.

По 9 случаев в Таганроге, Азовском и Сальском районах, в Батайске, Волгодонске и Красносулинском районе - по 8. Меньше всего положительных тестов - по 1 - подтвердили в Куйбышевском и Родионово-Несветайском районах.

Среди новых заболевших 35,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,7% - от 46 до 65 лет, 15,8% - от 66 до 79 лет, 4% - старше 80 лет, 15,1% - дети.

Лечение в стационарах получают 3879 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 323.

Кроме того, зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 11 женщин 17, 57, 62, 65, 74, 82, 85, 87 лет, а также 17 мужчин 19, 50, 52, 53, 55, 59, 69, 70, 72, 74, 78, 79, 85, 87, 94 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего на Дону с инфекцией скончался 6181 человек. Выздоровели 110494 человека, за сутки - 479 человек.

Со вчерашнего дня в донском регионе смягчили ограничения по коронавирусу. Изменения в постановлении №272 утвердил губернатор.

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