Еще 11 женщин и 17 мужчин с COVID-19 умерли в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 3879 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 28 человек скончались с коронавирусом в Ростовской области. Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Информацию опубликовали власти региона.

Так, на Дону не смогли спасти 11 женщин 17, 57, 62, 65, 74, 82, 85, 87 лет, а также 17 мужчин 19, 50, 52, 53, 55, 59, 69, 70, 72, 74, 78, 79, 85, 87, 94 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии с инфекцией скончался 6181 житель Ростовской области. Лечение в стационарах получают 3879 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 323. Кроме того, за сутки подтвердили еще 475 случаев заболевания COVID-19.

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Об этом заявил главный санврач региона (подробности)