Более 2 тысяч крупных елей высадят в 2021 году в Ростове

Сейчас проводятся подготовительные мероприятия Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростове в 2021 году высадят еще более 2 тысяч елей. Об этом сегодня, 7 сентября, на планерном совещании в администрации города сообщил заместитель сити-менеджера по вопросам ЖКХ Алексей Пикалов.

- Для обеспечения биоразнообразия и формирования ландшафтных групп запланирована высадка более 2 тысяч елей. Это саженцы высотой около 3 метров и даже выше. Сейчас проводятся подготовительные мероприятия для заключения контрактов, - рассказал Алексей Пикалов.

Также на совещании стало известно, что процент гибели ранее высаженных деревьев на 5% превысил норму. Засохли 20% саженцев, которые укоренили в парках и на улицах донской столицы осенью 2020 года и весной 2021 года.

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