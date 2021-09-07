Доходы жителей Ростовской области увеличились на 10,9%

Средняя начисленная зарплата в июне составила около 40 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доходы жителей Ростовской области в январе-июне 2021 года увеличились на 10,9% по сравнению с таким же периодом 2020 года. То есть, несмотря на пандемию, уровень финансового благополучия людей начал постепенно восстанавливаться. Это подтверждают данные Ростовстата.

Аналитики выяснили, что за полгода на Дону заработали 757,6 млрд рублей. Однако и это еще не все - вторым показателем уровня благосостояния стали расходы населения. Они выросли на 22,3% и составили 805,3 млрд рублей. Это объясняется тем, что в прошлом году после удара пандемии все начали копить, а теперь ситуация немного стабилизировалась, и многие снова начали тратить.

- Среднедушевые доходы сложились на уровне в 30 тысяч рублей. Это на 11,3% выше, чем в январе-июне 2020 года. Реальные и располагаемые доходы выросли на 4,7 и 4,8%. При этом средняя начисленная зарплата в июне 2021 года составила около 40 тысяч рублей, - отметили в Ростовстате.

Ранее донские власти заявили, что в регионе к 2024 году ожидается рост зарплат и снижение бедности. К этому моменту в месяц жители Дона должны будут получать за свою работу от 45,7 до 46,1 тысяч рублей.

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