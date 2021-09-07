Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 7 сентября: в городе семибалльные заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 7 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Социалистической, улице Московской, улице Текучева, улице Мечникова, улице Нансена, улице Курской, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Целиноградской, улице Цезаря Куникова, проспектах Сиверса, Соколова, Ленина, Театральном, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Таганрогская, Зоологическая, Лесопарковая, Международная, МОПРа, Спартаковская, Интернациональная, 2-я Краснодарская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Бодрая, Нариманова, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, Страны Советов, 56-й Армии, Менжинского, переулку Мезенскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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