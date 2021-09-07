За невыплату зарплаты сотрудникам осудили ростовского бизнесмена

В Ростовской области бизнесмен задолжал своим сотрудникам более восьми миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области местного бизнесмена отправили под суд за невыплату зарплаты сотрудникам. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в городе Донецке директор одной из коммерческих фирм, которая занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в течение восьми месяцев в 2020 году не выплачивал зарплату 92 своим подчиненным.

Стоит отметить, что у него была возможность платить им деньги в срок и в полной мере. Но бизнесмен потратил их на другие нужды. Таким образом, общая сумма задолженности составила более восьми миллионов рублей.

- Часть задолженности по заработной плате была погашена директором фирмы в ходе следствия. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - говорится в тексте сообщения.

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