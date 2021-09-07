Прокуратура разобралась в причинах возгорания двух ростовских автобусов

В Ростове выяснили причины возгорания двух автобусов Фото: Соцсети

В донской столице прокуратура выяснила причины возгорания двух городских автобусов. Проверка была проведена на автотранспортном предприятии «Янтарь-1». Там и обнаружились грубые нарушения, которые как раз и привели к возгоранию двух автобусов №67 и №10. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что в АТП не проводилось техническое обслуживание транспорта, а также не было оборудования для проверки его технического состояния. Стоит отметить, что водители здесь допускались к работе без медицинского освидетельствования.

Генеральному директору организации было внесено представление. После этого он поспешил устранить все выявленные нарушения.

- Замдиректора и юрлицо организации было привлечено к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией», - говорится в тексте сообщения.

Руководство предприятия оштрафовали на 350 тысяч рублей.

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