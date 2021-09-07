На озеленение Ростова власти выделили более 167 миллионов рублей

В Ростове выделили деньги на озеленение. Фото: администрация Ростова

В донской столице на озеленение города власти выделили более 167 миллионов рублей. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Весной нынешнего года за бюджетные и внебюджетные на улицах города появились 22 тысячи новых деревьев и кустарников.

- Осенью за счет бюджета планируется высадить почти 15 тысяч деревьев и кустарников. Это ель, сосна, липа, дуб, ива, церцис, слива, можжевельник, роза, бирючина, форзиция, чубушник, спирея. В дополнение к этому город намерен посадить свыше двух тысяч елей высотой более 3-х метров - высказался по этому поводу заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов.

Также в городе в скором времени будут заключать трехлетние контракты по содержанию новых деревьев, чтобы избежать их гибели.

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По мнению депутатов городской думы, многое в этом плане уже сделано, но еще больше предстоит.