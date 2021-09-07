"На чиле, на расслабоне": Велосипедное "такси" испробовал на себе ростовчанин

Ростовчанин прокатился на тачке по Ростову. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В Ростове местный житель испробовал новый способ передвижения. О прошедших испытаниях сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

Ростовчане заметили на городской улице весьма необычный транспорт. Двое горожан решили модернизировать велосипед. Они неизвестным образом прикрепили к его сидению тачку. Затем первый из них расположился за рулем двухколесного транспорта, а второй при этом удобно улегся на дне тачки, закинув руки за голову. Получилось своего рода велосипедное "такси". В таком виде их и запечатлел один из местных жителей.

Снимок появился в соцсети и горожане не смогли удержаться от комментариев по поводу происходящего.

"Я на чиле, на расслабоне. Катаюсь на тачке по Ростову", "Когда ты не можешь поехать в Тайланд - Тайланд пришёл к тебе домой", - высказали свое мнение под опубликованным снимком ростовчане.

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