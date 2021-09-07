На некоторых центральных улицах Ростова запретили остановку

В Ростове запретили остановку на ряде центральных улиц Фото: Соцсети

В центре донской столицы на ряде улиц запретили остановку. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог города.

Речь идет о проспекте Ворошиловском на участке от улицы Станиславского до Московской, улице Большой Садовой от Семашко до Думского проезда и проспекта Буденновского в створе дома № 39. Останавливаться также запрещено на улице Береговой от дома № 10 до Соборного переулка и на улице Седова от дома № 21 до проспекта Чехова.

Власти уверяют, что принятые меры помогут обезопасить дорожное движение. Стоит отметить, что все эти запреты не влияют на общественный транспорт.

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С 4 сентября на семи улицах в центре Ростова запретят остановку транспорта.

Об этом сообщает департамент автодорог.