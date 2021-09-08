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Общество8 сентября 2021 7:00

Народный календарь на 8 сентября: в этот день дома для благополучия дома ставили веточку рябины

Мы узнали, какие приметы есть в народном календарь 8 сентября
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Народный календарь на 8 сентября

Народный календарь на 8 сентября

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Народный календарь на 8 сентября: наши предки в этот день молились Святой Наталье в этот день о супружеском счастье и хороших отношениях между родственниками. Делать это можно было как в церкви, так и дома. Услышать пение овсянки – к счастью.

Поставить 8 сентября дома ветку рябины – к добрым отношениям в семье. Эту веточку можно использовать и в качестве оберега на свадьбе. Ветка рябины, сорванная в этот день, защищает и от дурного влияния загробного мира: кошмарных снов о покойниках, явления живых мертвецов и т.п. Крестик из древесины рябины способен защитить от любой беды. Выпить в этот день рябинового вина – к доброму здравию.

Если девочку, рожденную в этот день, назвать Натальей, она будет счастлива и долго проживет. В этот день готовили блюда из овса: толоконную кашу, овсяное печенье, блины и кисель.

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