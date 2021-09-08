Пробки в Ростове-на-Дону на утро 8 сентября: город скован шестибалльными пробками

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 8 сентября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, Международная, Литвинова, Спартаковская, Интернациональная, 1-я Краснодарская, Мадояна и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Варфоломеева, улице Большой Садовой, улице Мечникова, улице Нансена, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, переулке Ашхабадском, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Ленина, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Оганова, 56-й Армии, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, Бодрая, проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Виталия Ходоша, Алябьева, Шостаковича, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, Пановой, Ченцова, 1-й Майской и проспекту Шолохова и 40-летия Победы.

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