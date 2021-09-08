В Новочеркасске задумали вакцинировать 80% населения

В Новочеркасске планируют вакцинировать 80% взрослого населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске приняли решение вакцинировать как минимум 80% населения города. Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Ольга Андрейченко.

Власти уверены, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции оказалась одним из наиболее действенных способов борьбы с COVID-19. В совокупности с введенными ограничениями она очень быстро принесла положительный результат. Именно поэтому планку подняли до 80%.

Сейчас в Новочеркасске первым компонентом уже вакцинировали 47 388 человек.

- Это 57% от подлежащего числа населения. Вместе с негородскими лечебными учреждениями общий процент привитых составил 63%. Начата ревакцинация, работают все - и мобильные и стационарные пункты, - сообщила Ольга Андрейченко.

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